Elon Musk’ın yapay zeka alanındaki iddialı girişimi xAI, rekor düzeyde harcamalarıyla gündemde. Şirkete ait finansal belgelere göre xAI, 2025’in ilk üç çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolarlık nakit tüketti. Bu devasa harcama, başta yüksek kapasiteli veri merkezleri, gelişmiş çip yatırımları ve yeni nesil yapay zeka modellerinin eğitimi olmak üzere altyapı ve Ar-Ge kalemlerinde yoğunlaştı.

Şirketin zarar tablosu da bu agresif büyüme stratejisini net şekilde yansıtıyor. xAI, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 1,5 milyar dolara yaklaşan net zarar açıkladı. Önceki çeyreklere göre zararın artması, yapay zeka alanında rekabetin artık sadece yazılım değil, aynı zamanda devasa donanım ve enerji yatırımları gerektiren bir yarışa dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Buna karşın şirketin gelirlerinde de hızlı bir artış dikkat çekiyor. xAI’ın gelirleri bir önceki döneme göre belirgin şekilde yükselse de, mevcut gelir seviyesi devasa yatırım harcamalarını dengelemekten hâlâ uzak. Bu durum, şirketin kısa vadeli kârlılıktan çok, uzun vadeli pazar hakimiyeti ve teknoloji üstünlüğüne odaklandığını gösteriyor.

Öte yandan xAI, bu büyüme temposunu sürdürebilmek için yakın dönemde büyük ölçekli yeni bir finansman turunu tamamladı. Şirket, küresel yatırımcılardan milyarlarca dolarlık yeni kaynak sağlayarak hem hesaplama altyapısını büyütmeyi hem de daha gelişmiş yapay zeka modelleri üzerinde çalışmayı hedefliyor.