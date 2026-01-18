Yaklaşık 4,9 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren ekonomik düzenlemelerde kritik bir eşik daha aşıldı. 13 maddeden oluşan kanun teklifi, komisyonda kabul edilerek yasalaşma sürecine bir adım daha yaklaştı. Teklifin Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor.

4,9 MİLYON EMEKLİYE YÜZDE 18,48 ARTIŞ

Düzenleme kapsamında, halihazırda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapılacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine çekilecek. Söz konusu düzenlemeden toplamda 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

BÜTÇEYE MALİYETİ 110 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Maaş artışları için gerekli kaynağın Hazine tarafından karşılanacağı belirtildi. Düzenlemenin bütçe üzerindeki mali yükü ise şu şekilde öngörülüyor:

2026’nın ilk altı ayı için: 66,3 milyar lira

Yıllık toplam etki: 110,2 milyar lira

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIYOR

Kanun teklifi sadece emeklileri değil, işverenleri de kapsıyor. İstihdamın korunması amacıyla sağlanan asgari ücret işveren desteğinde de artışa gidiliyor. Teklif yasalaştığında, mevcut işveren desteği 1.270 liraya yükseltilecek.

GÖZLER TBMM GENEL KURULU VE RESMİ GAZETE’DE

Salı günü Genel Kurul'da görüşülecek olan 13 maddelik paket, kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek düzenleme sonucunda emekliler, zamlı maaşlarını ilk ödeme döneminde hesaplarında görebilecekler.