Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde İstanbul Tuzla Aydınlı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre proje için yüklenici firma olarak DAĞ Mühendislik Müteahhitlik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 10 Şubat 2026 tarihinde resmi sözleşme imzalandı.

TOPLAM SATIŞ GELİRİ 8,35 MİLYAR TL

Açıklanan sözleşme detaylarına göre Tuzla Aydınlı 1. Etap projesinde arsa satışı karşılığı toplam satış gelirinin 8,35 milyar TL olması öngörülüyor.

EMLAK KONUT'UN PAYI YÜZDE 30

Gelir paylaşımı modeli çerçevesinde Emlak Konut'un projedeki gelir payı oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu kapsamda şirketin projeden elde etmesi beklenen toplam gelirin yaklaşık 2,51 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.