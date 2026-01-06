2025 yılı verilerine göre BIST 100 endeksi, yılı %14,56 oranında primle 11.261 puandan tamamladı. Ancak bu nominal yükseliş, Türkiye’nin yıllık %30,89’luk enflasyon rakamının altında kaldı. Bu durum, borsa genelinin reel olarak %12,48 değer kaybettiği anlamına geliyor.

"ENFLASYON CANAVARINI" DEVİREN ŞİRKETLER

Endeks genelindeki düşüşe rağmen, BIST 100 kapsamındaki birçok şirket yatırımcısını enflasyona karşı korumayı başardı ve yüksek reel getiriler sundu. Özellikle listenin zirvesindeki şirketlerin getirileri, yıllık enflasyonun fersah fersah üzerine çıktı.

İŞTE 2025'İN EN ÇOK KAZANDIRAN İLK 10 HİSSESİ

Geçen yıl BIST 100 içerisinde enflasyondan daha fazla yükselerek yatırımcısına nefes aldıran ilk 10 şirketin 2025 kapanış fiyatı ve performansları şu şekilde gerçekleşti: