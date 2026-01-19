İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, Genç'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin detaylar şöyledir:
Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kazova Tekstil bağlantılı yürüttüğü ve bazı belediyeler üzerinden DHKP/C’ye mali destek sağlandığı iddiasını içeren soruşturma kapsamında 11 Mart 2025’te gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Mart 2025’te İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Genç, “terör örgütünü finanse etmek” suçlamasıyla tutuklandı.
Yaİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda, sanık hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluğun devamı kararı çıktı.