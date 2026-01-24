Türkiye ekonomisinin yönetiminde uzun yıllar kilit roller üstlenen Naci Ağbal, kariyerindeki yeni sayfayı enerji sektörüyle açıyor.

Aksa Enerji, kurumsal yönetişim yapısını güçlendirmek ve küresel hedeflerine ulaşmak amacıyla üst yönetimde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gittiğini duyurdu.

Bu kapsamda Naci Ağbal, şirketin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su (Üst Yönetici) olarak atandı.

GÖREV BAŞLANGICI 26 OCAK

Anadolu Ajansı ve şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre bir süredir Kazancı Holding bünyesinde yönetim kurulu üyelikleri bulunan Ağbal, yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen başlayacak.

Yapılanma kapsamında Cemil Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek. Naci Ağbal ise CEO’luk ve İcra Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

HEDEF: 2030 VİZYONU VE 4.200 MEGAVAT GÜÇ

Şirketten yapılan açıklamada, atamanın zamanlamasına ve stratejik önemine dikkat çekildi. Aksa Enerji'nin 2026 yılı sonu itibarıyla 11 ülkede 22 santral ile 4 bin 200 megavatı aşan bir kurulu güce ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.

Ağbal’ın liderliğinde hedeflenen öncelikler ise şöyle sıralandı:

• Devam eden yatırımların hızla devreye alınması,

• Küresel operasyonların büyütülmesi,

• 2030 stratejik hedeflerine yönelik adımların hızlandırılması.

İCRA KURULUNDA "A TAKIMI" BELLİ OLDU

Aksa Enerji’nin yeni döneminde Ağbal ile birlikte çalışacak yönetim kadrosu da şekillendi. İcra Kurulu'ndaki yeni görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• Serdar Nişli: İcra Kurulu Üyesi (Mevcut görevine devam)

• Cevdet Yalçın: Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi

• Soner Yıldız: Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CIO) ve İcra Kurulu Üyesi

• Senlav Güner: İşletme ve Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi

BÜROKRASİDEN ÖZEL SEKTÖRE: NACİ AĞBAL KİMDİR?

1968 doğumlu olan Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı'nda müsteşarlık düzeyine kadar yükseldikten sonra siyasete atılmıştı. 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Kasım 2020’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Ağbal, piyasalar tarafından yakından takip edilen 133 günlük bir görev süresinin ardından Mart 2021’de görevden alınmıştı. Ağbal, Temmuz 2022'den bu yana Kazancı Holding ve iştiraklerinde yönetim kurulu düzeyinde görevler alıyordu.

ESKİ BAKANLAR ŞİRKET YÖNETİMLERİNDE

Naci Ağbal’ın bu ataması, eski bakanların özel sektörün dev şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev alması trendinin son halkası oldu.

Hatırlanacağı üzere, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.