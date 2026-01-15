Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 artarak 3.392 USD seviyesine çıktı. Bu yükselişte, BitMine Immersion Technologies’in agresif Ether staking (kilitleme) stratejisini genişletmeye devam etmesi piyasaya güven verdi.

BitMine, Fundstrat’ın Tom Lee başkanlığında, 186.560 ETH daha stake ederek toplam stake edilmiş ETH miktarını yaklaşık 1.530.784 ETH’ye çıkardı. Bu miktar değeri yaklaşık 5,13 milyar dolar olup, Beacon Chain üzerinde stake edilmiş toplam yaklaşık 36 milyon ETH’nin yaklaşık %4’ünü temsil ediyor. Böylece BitMine, dünyanın en büyük Ethereum dijital varlık hazinesi (DAT) haline geldi.

Şirket hâlâ toplamda 4 milyondan fazla ETH tutuyor; bu rezervlerinin yaklaşık %37’si şu anda stake edilmiş durumda ve önümüzdeki günlerde daha fazla stake işlemine devam edebilir.

Aynı zamanda Ethereum’daki validator (doğrulayıcı) giriş kuyruğu yaklaşık 2,3 milyon ETH seviyesine yükseldi; bu rakam Ağustos 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak, staking’e olan ilginin arttığını gösteriyor.

BitMine’in hisseleri de bu haberle borsa sonrası işlemlerde %3,8 arttı ve yılbaşından bu yana toplamda %11,5 yükseliş kaydetti.

Tom Lee, 2025 sonundaki keskin piyasa düzeltmesinden sonra Ethereum ve kripto sektörüne yönelik iyimserliğini koruyor. 2026’nın toparlanma yılı olmasını beklediğini ve daha güçlü kazançların 2027–2028’de gelebileceğini belirtti.