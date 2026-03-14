Kripto para piyasalarının en çok takip edilen varlıklarından Dogecoin (DOGE), yeniden güçlü yükseliş beklentileriyle gündemde. Haftalık grafiklerde önceki büyük dip bölgelerine benzer teknik görünüm oluştuğunu belirten bazı analistler, DOGE’un yeni bir “cycle” başlangıcında olabileceğini savunuyor.

Teknik analizlere göre 1,30–1,50 dolar aralığı uzun vadeli potansiyel HEDEF olarak gösteriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut fiyat seviyelerine göre yaklaşık %600 ila %650 arasında bir yükseliş anlamına geliyor.

Haftalık Grafikte Dikkat Çeken Döngü Benzerliği

Paylaşılan 1 haftalık DOGE/USD grafiğinde önceki üç büyük piyasa döngüsünün dip bölgeleri işaretlenmiş durumda. 2015, 2020 (Covid dönemi) ve 2022 sonrasında gelen sert yükselişler dikkat çekiyor.

Analistlere göre şu an fiyat, geçmişte büyük rallilerin başladığı destek bandına yeniden temas etmiş görünüyor. Grafikte “4. cycle – now” ifadesiyle mevcut sürecin yeni bir döngü başlangıcı olabileceği ima ediliyor.

RSI Göstergesi Dip Bölgesinde

Grafiğin alt bölümünde yer alan RSI göstergesi de geçmiş büyük yükselişlerden önce görülen 28–31 bandına yakın seyrediyor. Önceki döngülerde RSI’ın bu seviyelere gerilemesi sonrası güçlü alım dalgaları başlamıştı.

Uzmanlar, “aşırı satım bölgesine yakın” bu görünümün teknik olarak potansiyel bir toparlanma sinyali olabileceğini belirtiyor.

1,50 Dolar Hedefi Ne Anlama Geliyor?

Analistlerin dillendirdiği 1,30–1,50 dolar aralığı gerçekleşirse, mevcut fiyat seviyelerine göre yaklaşık %600 ila %650 arasında bir yükseliş anlamına geliyor. Bu da Dogecoin’in yeniden güçlü bir boğa döngüsüne girmesi halinde mümkün olabilecek senaryolar arasında gösteriliyor.

Ancak piyasa uzmanları, bu hedefin gerçekleşmesi için:

Bitcoin’de güçlü bir boğa trendi

Kripto piyasasında risk iştahının artması Meme coin segmentinde yeni bir spekülatif dalga gerektiğinin altını çiziyor.

Kritik Seviyeler Neresi?

Teknik görünümde ilk güçlü direnç bölgesi kısa vadede 0,30 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadan 1 dolar üzeri hedeflerin konuşulmasının erken olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, volatilitenin yüksek olduğu kripto piyasasında yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.