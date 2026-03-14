Kripto para piyasasında son günlerde altcoin tarafında dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Düşük piyasa değerli bazı projelerde görülen sert yükselişler, yatırımcıların yeniden “altcoin sezonu mu başlıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Artan hacimler ve teknik kırılımlar, piyasada risk iştahının kademeli olarak altcoin’lere kayabileceğine işaret ediyor.

Grafikler Ne Söylüyor?

Analistler, Bitcoin ve Ethereum hariç kripto piyasasının toplam değerini gösteren Total2 grafiğinde uzun süredir devam eden sıkışmanın yukarı yönlü kırıldığını belirtiyor. 2017 ve 2021 boğa dönemlerinde benzer teknik yapılar sonrası altcoin piyasasında sert yükselişler yaşanmıştı.

Ancak uzmanlara göre yalnızca grafik benzerliği, yeni bir altcoin sezonunun kesin başladığı anlamına gelmiyor. Piyasanın bunu teyit etmesi gerekiyor.

Hangi Altcoinler Öne Çıkıyor?

Son hareketlilikte bazı projeler dikkat çekiyor. GameFi alanında faaliyet gösteren Mobox (MBOX), Web3 içerik altyapısı sunan Contentos (COS), Ethereum katman-2 çözümü Arbitrum (ARB), yapay zeka temalı Render (RNDR) ve DeFi odaklı Injective (INJ) yatırımcı radarına giren projeler arasında yer alıyor.

Bu projelerin ortak özelliği görece düşük piyasa değerleri ve volatiliteye açık yapıları. Bu da kısa sürede sert fiyat hareketlerine zemin hazırlayabiliyor.

10 Kat Yükseliş Gerçekçi mi?

Piyasada bazı analistler, düşük market cap projelerde 5 ila 10 katlık potansiyelin teorik olarak mümkün olduğunu savunuyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için yalnızca teknik kırılım yeterli değil.

Gerçek bir altcoin rallisi için:

Bitcoin dominansının gerilemesi

Likiditenin altcoin’lere kayması

Hacimlerin geniş tabana yayılması

Piyasa psikolojisinin risk iştahına dönmesi gerekiyor.

Mevcut tabloda ise hareketlerin sınırlı sayıda projede yoğunlaştığı görülüyor.

Yükselişin Arkasında Ne Var?

Uzmanlara göre son fiyat hareketlerinde vadeli piyasalardaki short pozisyonların kapanması, yani “short squeeze” etkisi belirleyici oldu. Direnç kırılımları sonrası algoritmik alımların devreye girmesi de yükselişi hızlandırdı.

Bu tür hareketler kısa vadede güçlü kazançlar doğurabilse de kalıcı bir trend başlangıcı anlamına gelmeyebilir.

Seçici Hareket Var, Net Altcoin Sezonu Yok

Altcoin piyasasında hareketlilik artmış durumda. Ancak geniş çaplı ve teyit edilmiş bir altcoin sezonu için henüz erken olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte Bitcoin dominansı ve genel piyasa hacmi, altcoinlerin yönünü belirleyecek temel göstergeler olacak.

Yatırımcıların yüksek getiri beklentisiyle pozisyon almadan önce risk yönetimine dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.