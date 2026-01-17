İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, evde bakım yardımından yararlananların lehine olacak şekilde hane gelirinin hesaplanmasında değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenleme; özellikle taşınmazlar, araçlar ile bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelirine dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz."