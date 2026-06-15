Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından, şirketin A Grubu paylarının sahibi olan kulüp yönetimindeki değişim, futbol şirketine de resmen yansıdı.

SADETTİN SARAN İSTİFA ETTİ, BAŞKANLIK KOLTUĞUNA AZİZ YILDIRIM GEÇTİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca alınan yönetim kurulu kararlarına göre kulüpteki başkan değişimi sonrasında şirket yönetiminde şu görevlendirmeler yapıldı:

• Başkanlık Değişimi: Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Steven Sadettin Saran’ın istifası kabul edildi.

• Yeni Başkan: İstifa eden Sadettin Saran’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

YÖNETİM KURULUNDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KAP'a yapılan açıklamada sadece başkanlık katında değil, yönetim kurulu üyelerinde de kan tazelemesine gidildiği belirtildi.

• Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Köz’ün istifası onaylandı.

• Adem Köz’ün istifasıyla boşalan üyelik koltuğuna, yine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurulda ortakların onayına sunulmak üzere Barış Göktürk atandı.

Kulüp genel kurulundaki seçim sonuçlarının ardından borsada işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) paylarında, bu idari yapılanmanın ve yeni dönemin etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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