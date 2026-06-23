Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla oluşturulan FHGE, haziran ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 152,9 seviyesine geriledi.

ENDEKSİ İŞ DURUMU VE TALEP AŞAĞI ÇEKTİ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE üzerinde düşüş yönünde etkili olduğu görüldü. Buna karşılık gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentileri endeksi destekleyen unsur olarak öne çıktı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda iş koşullarında iyileşme yaşandığını belirtenlerin oranının önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Aynı dönemde hizmetlere yönelik talebin arttığını bildirenlerin oranı da gerilerken, gelecek üç ayda hizmet talebinde artış bekleyenlerin sayısında yükseliş yaşandı.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİNDE FARKLI GÖRÜNÜM

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler lehine olan görünüm bir miktar güçlendi.

Buna karşın gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan görünümün zayıfladığı kaydedildi.