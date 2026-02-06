Fitch; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, KONYA, Manisa, Mersin ve Muğla büyükşehir belediyelerinin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümlerini yükselttiğini duyurdu. Kuruluş, belediyelerin kredi notlarını ise yatırım yapılabilir seviyenin alt basamaklarını temsil eden ‘BB-’ seviyesinde teyit etti.

ÜLKE NOTUNDAKİ İYİLEŞME ETKİLİ OLDU

Kararın gerekçesinde, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce "pozitif"e revize edilmesinin, yerel yönetimlerin kredi profillerini doğrudan desteklediği vurgulandı. Fitch, yerel ve bölgesel yönetimlerin kredi değerliliğinde yaşanan bu anlamlı değişikliğin, kurumsal takvimin dışına çıkılmasını zorunlu kıldığını belirtti.

TAKVİM DIŞI SÜRPRİZ GÜNCELLEME

Normal şartlarda yerel yönetim değerlendirmelerinin belirli bir takvimle sınırlı olduğunu hatırlatan Fitch, ihraççıların kredi profilindeki bu önemli iyileşme nedeniyle planlanan inceleme tarihlerini beklemeden aksiyon alındığını ifade etti.

Buna rağmen kurum, önümüzdeki süreçte planlı güncellemelerin devam edeceğini bildirdi. Buna göre;

Ankara, İzmir, Konya ve Manisa için planlı not güncellemesi 5 Haziran 2026,

Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla için ise 12 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.