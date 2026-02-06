Ocak ayında gram altın yatırımcısı yüzde 13,76 getiri ile yetinirken, kıymetli maden fonları ortalama yüzde 17,5 kazançla tüm yatırım fonları arasında liderliğe oturdu.

Bazı özel fonlarda getirinin yüzde 34,5 seviyelerine kadar çıkması, "altın sadece yastık altında değerlenir" algısını yıktı.

NEDEN FONLAR DAHA ÇOK KAZANDIRDI?

Fiziki altın yatırımcısı sadece ons ve dolar kuruna bağlı kalırken, kıymetli maden fonları portföy çeşitliliği sayesinde ekstra getiri sağladı. İşte farkı yaratan stratejiler:

• Esnek Portföy Yapısı: Fonlar; hisse senetleri, yabancı borsa yatırım fonları (ETF), kamu kira sertifikaları ve vadeli işlem teminatları ile riskleri dağıtıp getiriyi maksimize etti.

• Düşük Maliyet, Yüksek Erişim: Fiziki altında kilogram başına 10.958 doları bulan makas farkı, fon yatırımcısı için bir engel teşkil etmedi.

• Aktif Yönetim: Profesyonel portföy yöneticileri, altın ve gümüşün yanına yüksek getirili enstrümanlar ekleyerek piyasa oynaklığını kazanca dönüştürdü.

ANALİSTLERİN GÖZÜ YENİ REKORLARDA

Kısa vadeli yatay seyir sonrası altının geleceği parlak görünüyor. T. Rowe Price emtia masası başkanı Rick de los Reyes'e göre altın fiyatları bir süre belirli bir bantta hareket etse de orta vadede yeni rekor seviyeleri test etmesi kaçınılmaz.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

