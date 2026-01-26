Eoin Dinsmore liderliğindeki Goldman Sachs analistleri, bakır fiyatlarının mevcut temel göstergelerinden uzaklaştığını belirterek 2026 yılına dair projeksiyonlarını güncelledi.

KISA VADELİ REVİZYON: 12.750 DOLAR HEDEFİ

Goldman Sachs, 2026 yılının ilk yarısı için LME bakır fiyat tahminini 11.525 dolar/tondan 12.750 dolar/tona yükseltti. Banka, fiyatların yılın ilk çeyreğinde 13.000 dolar seviyelerinde desteklenmeye devam edebileceğini öngörüyor. Ancak bu yükselişin ardındaki ana itici güçlerin rasyonel piyasa dengelerinden ziyade şu unsurlar olduğu vurgulanıyor:

Spekülatif Sermaye Girişleri: Piyasadaki yükselişin büyük bir kısmı spekülatif fonların yoğun ilgisinden kaynaklanıyor.

Tarife Belirsizliği ve Stoklama: ABD’nin rafine bakıra yönelik uygulamayı planladığı olası gümrük tarifeleri, sanayicileri önceden stok yapmaya teşvik ederek fiyatları suni şekilde yukarı çekiyor.

"GERİ ÇEKİLME KAÇINILMAZ"

Goldman Sachs, bakır fiyatının adil temel seviyesinin yaklaşık 11.400 - 11.500 dolar bandında olması gerektiğini tahmin ediyor. Analist Eoin Dinsmore, "Bu yükselişin son aşamalarında olmamız oldukça muhtemel" diyerek fiyatların yıl sonuna kadar 11.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

ARZ FAZLASI ALARM VERİYOR

Banka, 2026 yılı için küresel bakır arz fazlası tahminini rekor seviyelere ulaşan fiyatların talebi soğutması nedeniyle 160 bin tondan 300 bin tona yükseltti. Tarife kararlarının 2026 ortasında netleşmesiyle birlikte stoklama eğiliminin sona ereceği ve piyasanın yeniden bu arz fazlasına odaklanacağı belirtiliyor.

