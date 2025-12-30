Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2025 tarihli ve 2025/67 sayılı bültenine göre, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ’nin izahnamesi onaylandı. Buna göre şirket, HALKA ARZ sürecinde hem bedelli sermaye artırımı hem de mevcut ortak pay satışı gerçekleştirecek.

Şirketin mevcut sermayesi 130.000.000 TL iken, halka arz sonrası sermayesi 160.000.000 TL’ye yükselecek. Bu kapsamda 30.000.000 TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılacak. Bedelsiz sermaye artırımı ise planlanmıyor.

Halka arzda ayrıca, mevcut ortaklardan Haydar Şahin’e ait 10.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar da satışa konu edilecek. Böylece toplamda hem yeni pay ihracı hem de ortak satışıyla yatırımcılara arz yapılacak.

SPK bültenine göre, 1 TL nominal değerli paylar 30,24 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek. Halka arzın ardından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.