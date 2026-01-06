Bu rakam, şirketin 2024 yıl sonunda 57.018.607.000 TL olan portföy büyüklüğüne kıyasla yaklaşık %65’lik çok güçlü bir artışa işaret ediyor. Böylece Reysaş GYO, yalnızca bir yıl içinde gayrimenkul portföyüne yaklaşık 37 milyar TL’lik yeni değer eklemiş oldu.

ARSA VE BİNALAR PORTFÖYÜN ANA GÖVDESİNİ OLUŞTURUYOR

Açıklanan verilere göre Reysaş GYO’nun doğrudan sahip olduğu arsa ve binaların değeri 92,36 milyar TL olarak hesaplanırken, bağlı ortaklıkların portföyündeki gayrimenkullerin toplam değeri ise 1,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dağılım, şirketin portföy yapısında ana ağırlığın doğrudan mülkiyetteki ticari gayrimenkullerde olduğunu gösteriyor.

REYSAŞ GYO NE İŞ YAPIYOR?

Reysaş GYO, ağırlıklı olarak lojistik depolama alanları, sanayi tesisleri, ticari binalar ve büyük ölçekli arsa yatırımları üzerine odaklanan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış geniş portföyüyle şirket; e-ticaret, perakende, sanayi ve lojistik sektörlerine yönelik uzun vadeli kiralamalar yaparak düzenli kira geliri üretmeyi hedefliyor.

Son yıllarda özellikle lojistik gayrimenkul tarafında agresif büyüme stratejisi izleyen Reysaş GYO, hem yeni yatırımlar hem de mevcut varlıkların değer artışı sayesinde portföy ölçeğini hızla büyüten şirketler arasında yer alıyor.

DEĞERLEME ARTIŞI BİLANÇO TARAFINI GÜÇLENDİRDİ

2025 yıl sonu itibarıyla ortaya çıkan bu güçlü artış, Reysaş GYO’nun aktif büyüklüğünde ve bilanço gücünde dikkat çekici bir sıçramaya işaret ediyor.

Gayrimenkul portföyündeki genişleme; şirketin net aktif değeri, özkaynak yapısı ve uzun vadeli yatırım kapasitesi açısından da kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Reysaş GYO yönetimi daha önceki açıklamalarında, portföyü yüksek metrekareli, kurumsal kiracılı ve uzun vadeli kontratlara sahip projelerle büyütme stratejisini vurgulamıştı. 2025 değerleme sonuçları, bu yaklaşımın rakamsal karşılığının net biçimde ortaya çıktığını gösteriyor.