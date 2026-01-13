Gayrimenkul alışverişlerinde yıllardır süregelen "tapu dairesinde nakit taşıma stresi" ve "Para hesaba geçti mi, tapu devredildi mi?" endişesi tarih oluyor.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve güvenli ticaret ortamının tesisi için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU OLUYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre halihazırda ikinci el araç satışlarında uygulanan ve tarafları koruyan güvenli ödeme sistemi, taşınmaz (konut, arsa, iş yeri) satışlarında da standart hale gelecek.

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yapılacak satışlarda, ödemelerin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu kılınacak.

SİSTEM NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Mevcut sistemde alıcı ve satıcılar, genellikle tapu dairelerinde elden nakit alışverişi yapıyor ya da doğrudan banka havalesi yolunu seçiyor. Ancak bu yöntemler beraberinde ciddi riskler getiriyor:

• Güvenlik Riski: Yüksek miktarda nakit paranın taşınması sırasında yaşanan hırsızlık ve kapkaç olayları.

• Dolandırıcılık: Paranın ödenmesine rağmen tapu devrinin gerçekleşmemesi ya da sahte para kullanımı.

• Kayıt Dışılık: Gerçek satış bedelinin altında gösterilen rakamlarla vergi kaybı yaşanması.

Yeni düzenleme ile para transferi, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla "blokeli" olarak gerçekleştirilecek.

PARA VE TAPU EŞ ZAMANLI EL DEĞİŞTİRECEK

Sistemin çalışma mantığı, güven üzerine kurulu olacak. Alıcı, satış bedelini güvenli ödeme sistemine yatıracak.

Tapu dairesinde imzalar atılıp mülkiyet devri resmen gerçekleştiği anda, sistemdeki para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece;

• Satıcı, "Paramı alabilecek miyim?" korkusu yaşamayacak.

• Alıcı, "Parayı gönderdim ama tapuyu alamazsam ne olur?" endişesinden kurtulacak.

SEKTÖRÜN GÖRÜŞÜ ALINIYOR

Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılacak bu köklü değişiklik için taslağı ilgili kamu kurumları ve emlak sektörü temsilcilerinin görüşüne sundu.

Gelen geri bildirimler doğrultusunda taslağa son şekli verilecek ve uygulama belirtilen tarihte hayata geçirilecek.