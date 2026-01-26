Piyasaların gözü kulağı Avrupa'nın derinliği en yüksek doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda TTF (Title Transfer Facility) sanal ticaret noktasındaydı.

Bu sabah açılışla birlikte alımların hızlanmasıyla TTF kontratında fiyatlar yüzde 7,4 oranında değer kazandı.

Megavatsaat başına fiyat 42,30 euro seviyesine tırmanarak son dönemin en sert günlük yükselişlerinden birini kaydetti.

STOKLAR KRİTİK SEVİYELERE İNİYOR

Fiyatlardaki bu agresif hareketin temelinde, hızla boşalan depolar yatıyor. Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği genelindeki doğalgaz stokları sadece bir günde (24 Ocak itibarıyla) yüzde 0,59 oranında düşüş gösterdi.

Bu çekilme ile birlikte AB genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 45,59 seviyesine geriledi.

Kış sezonunun ortasında yüzde 50 seviyesinin altına inilmesi, piyasa oyuncularında "arz güvenliği" endişelerini yeniden körükledi.

EN KRİTİK DURUM HOLLANDA VE FRANSA'DA

Ülke bazlı verilere bakıldığında, Avrupa'nın sanayi devi Almanya ve enerji merkezi Hollanda'daki düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. İtalya ise diğer ülkelere kıyasla daha güvenli bir stok seviyesine sahip görünüyor.

İşte Avrupa Başkentlerinde Son Stok Durumu:



Piyasa uzmanları, soğuk hava dalgasının devam etmesi halinde özellikle Hollanda ve Fransa gibi stokları yüzde 40'ın altına inen ülkelerin, spot piyasadan daha yüksek maliyetle gaz çekmek zorunda kalacağını, bunun da fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı koruyacağını belirtiyor.