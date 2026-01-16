Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…

16 Ocak 2026 TSI 07.03 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ONS ALTIN

Alış: 4596,85 dolar

Satış: 4597,46 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6 bin 395,68 TL

Satış: 6 bin 396,53 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10 bin 233,08 TL

Satış: 10 bin 458,32 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERTrump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladıTrump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı
PARTNERDolar ne kadar? (16 Ocak 2026 güncel döviz kuru fiyatları)Dolar ne kadar? (16 Ocak 2026 güncel döviz kuru fiyatları)