Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
16 Ocak 2026 TSI 07.03 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;
ONS ALTIN
Alış: 4596,85 dolar
Satış: 4597,46 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6 bin 395,68 TL
Satış: 6 bin 396,53 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10 bin 233,08 TL
Satış: 10 bin 458,32 TL