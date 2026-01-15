15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü, temkinli bir hareket gözlemleniyor.

İşte 15 Ocak Perşembe günü saat 07.10 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!



GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.380 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.328 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.655 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.319 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.595 dolar