Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki dolar/TL kurunun 43 TL üzerindeki seyrinden destek alan altın fiyatları, yatırımcısının odağında kalmaya devam ediyor.
15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü, temkinli bir hareket gözlemleniyor.
İşte 15 Ocak Perşembe günü saat 07.10 itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.380 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.328 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.655 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.319 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.595 dolar