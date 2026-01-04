Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 492 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 134 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 470 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 182 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 573 megavatsaat elektrik ihracatı, 285 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

