Türkiye’nin mühendislik ve proje taşımacılığı alanındaki önemli oyuncularından Hareket Proje (HRKET), küresel arenadaki gücünü yeni bir iş birliğiyle pekiştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik noktalarından biri olan Abu Dabi Al Ruwais Sanayi Bölgesi’nde yer alan dev projede görev alacak.

ORTA DOĞU’NUN İLK TEMİZ ENERJİ LNG TESİSİ

Anlaşma, bölgenin enerji vizyonu açısından kritik öneme sahip olan Ruwais LNG Projesi'ni kapsıyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde temiz enerjiyle çalışacak ilk LNG ihracat tesisi olma özelliğini taşıyan bu dev yatırımda Hareket Proje; vinç, forklift ve reach stacker (konteyner istifleyici) hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olacak.

4 YIL SÜRECEK SÖZLEŞMENİN BEDELİ: 3,4 MİLYON DOLAR

KAP bildiriminde yer alan detaylara göre, 1 Aralık 2025 tarihinde duyurulan ön sürecin ardından imzalar resmen atıldı. Sözleşmenin detayları ise şöyle:

Proje Süresi: 4 yıl

Sözleşme Bedeli: 3.419.000 USD

Hizmet Kapsamı: Ağır ekipman ve operasyonel destek

HİSSELER NE DURUMDA?

Haftanın dördüncü işlem gününe düşüş ile başlayan HRKET TSI 11.06 itibarıyla yüzde 1,63'lük düşüş ile 75,35 TL'den başladı.

