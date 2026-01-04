Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk iç borçlanma ihalesini 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirecek. Yılın ilk ihalesinde 1 yıl vadeli, kuponsuz (iskontolu) Hazine bonosu yatırımcıların karşısına çıkacak. Bono, 6 Ocak 2027 vadeli olacak.

Piyasa Referansı Net: %37 Bandı

İhaleye en yakın işlem gören gösterge olarak kabul edilen 10 Şubat 2027 vadeli DİBS, ikincil piyasada son olarak %36,9 bileşik faiz seviyesinden işlem gördü. Bu referans dikkate alındığında, yarınki ihalede ortalama bileşik faizin %36,99 civarında oluşması bekleniyor.

Hazine’nin son dönem ihale pratiğinde, piyasada oluşan faiz bandına yakın teklifleri karşıladığı ve psikolojik eşik olarak görülen bir üst sınırı (bu ihale için %37) aşmamaya özen gösterdiği biliniyor. Bu çerçevede ihalenin, piyasa dengelerini zorlamayan bir seviyede tamamlanması öngörülüyor.

Talep Beklentisi 80 Milyar TL’nin Üzerinde

Piyasa beklentileri, yılın ilk ihalesi olması ve kısa vade tercihinin öne çıkması nedeniyle 80 milyar TL’nin üzerinde güçlü bir talebe işaret ediyor.

Özellikle:

Yabancı yatırımcılar,

Bireysel yatırımcılar,

Para piyasası ve tahvil fonları açısından bu bono; kısa vadesi, faiz görünürlüğü ve yüksek likiditesi sayesinde cazip bir enstrüman olarak öne çıkıyor.

Likidite Avantajı Öne Çıkıyor

1 yıllık iskontolu bonolar, ikincil piyasada genellikle yüksek işlem hacmi ve dar alış–satış makası ile dikkat çekiyor. Bu durum, ihaleden sonra bononun piyasa derinliğinin hızlı şekilde oluşmasını ve aktif şekilde alınıp satılmasını mümkün kılıyor.

Diğer Tahvil İhalesine İlgi Daha Sınırlı

Aynı gün gerçekleştirilecek 4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesine ise talebin daha sınırlı kalması bekleniyor. Bu ihalede talebin büyük ölçüde:

Kamu kurumları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Merkez Bankası’nın 2026 yılı boyunca yaklaşık 200 milyar TL’lik tahvil alımı planını daha önce duyurmuş olması, bu ihaleye kurumsal destek ihtimalini artırıyor.

Yılın ilk ihalesi, hem faiz beklentileri hem de talep kompozisyonu açısından 2026’nın borçlanma takvimi için önemli bir referans niteliği taşıyor. %37 sınırının korunması, Hazine’nin faiz çıpasını net şekilde ortaya koyarken; güçlü talep, TL cinsi kısa vadeli enstrümanlara olan ilginin sürdüğünü gösteriyor.