Ocak Ayı Satış Performansı Doğuş Otomotiv’in Ocak ayı toplam araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında artarak 9.779 adet olarak kaydedildi. Ancak bu artışa rağmen şirketin pazar payında 0,8 puanlık bir kayıp yaşandığı ve payının yüzde 13,0 seviyesine gerilediği görüldü. Finansal çarpanlar açısından bakıldığında hisse; 7,5x F/K ve 4,8x FD/FAVÖK seviyeleriyle işlem görmeye devam ediyor.

HİSSE PERFORMANSI VE BEKLENTİLER

Hisse senedinin yıl başından bu yana sergilediği performans, BIST 100 endeksinin yüzde 1,5 oranında gerisinde kaldı. Deniz Yatırım, 227,00 TL olan güncel fiyat seviyesini göz önünde bulundurarak, DOAS için hedef fiyatını 309,30 TL olarak belirledi. Bu rakam, hisse için yaklaşık yüzde 36,25 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

