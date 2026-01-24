"Saf Toprakların Yıldızı" (Star of Pure Land) adı verilen bu eşsiz parça, kendi kategorisinde dünyanın en büyük doğal yıldız safiri unvanını taşıyor. Göz kamaştırıcı mor rengiyle dikkat çeken safiri asıl eşsiz kılan ise merkezinde beliren göksel parıltı.

"Asterizm" olarak adlandırılan bu optik fenomen, kristalin kalbindeki rutil minerallerinin iğne ucu şeklindeki yansımaları sayesinde kusursuz, altı ışınlı bir yıldız deseni oluşturuyor. Uzman mücevherci Ashan Amarasinghe, taşın sergilediği yıldız kümesinin netliğini "türünün tek örneği" olarak tanımlıyor.

2 YIL BOYUNCA SIRADAN BİR TAŞ SANILDI

Güvenlik endişeleri nedeniyle isimlerini gizli tutan bir yatırımcı grubu tarafından 2023 yılında, Sri Lanka'nın "mücevher şehri" Rathnapura'daki bir ocakta bulunan taşın hikayesi de oldukça şaşırtıcı. İlk bulunduğunda diğer taşlarla birlikte sıradan bir parça gibi satın alınan kristalin gerçek değeri, yaklaşık iki yıl süren detaylı analizler ve uluslararası laboratuvar onaylarının ardından anlaşıldı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR: 300 MİLYON DOLARLIK REKOR

Henüz resmi bir satış gerçekleşmemiş olsa da, uluslararası değerleme uzmanları taşın piyasa değerinin 300 milyon dolar ile 400 milyon dolar (yaklaşık 223-298 milyon sterlin) aralığında olduğunu tahmin ediyor. Bu rakamlar gerçekleştiği takdirde "Saf Toprakların Yıldızı", yeryüzünde keşfedilen en pahalı objelerden biri olarak tarihe geçecek.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Mücevher otoritelerine göre ideal bir yıldız safirinde;

Parıltının tam merkezde konumlanması,

Yıldızın her bir ışınının eşit uzunlukta, keskin ve net olması,

Işınların kubbenin en tepesinden tabanına kadar kesintisiz uzanması gerekiyor.

Bu devasa safirin, söz konusu tüm kriterleri "kusursuz simetri" ile karşılaması, onu dünyanın en meşhur elmaslarını dahi geride bırakan bir finansal büyüklüğe ulaştırıyor.

