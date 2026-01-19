Türk ağır sanayi sektörünün ihracat odaklı oyuncularından Burçelik, yeni haftaya önemli bir iş bağlantısıyla başladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, ABD yerleşik bir müşteri ile yeni bir satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

275 BİN DOLARLIK MOBİL EKİPMAN İHRACATI

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, siparişin toplam bedeli 275.000 USD (Amerikan Doları) olarak belirlendi. Anlaşma kapsamında Burçelik, ABD'li ortağına sanayi ve madencilik sektörlerinde kritik öneme sahip olan "Mobil Izgaralı Besleyici" temin edecek.

TESLİMAT 2026’NIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE

Şirketin üretim takvimine alınan siparişin teslimat süreciyle ilgili de detaylar paylaşıldı. Söz konusu ekipmanın Nisan - Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanarak müşteriye teslim edilmesi planlanıyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

Haftaya yükselişle başlayan BURCE hisseleri düşüşe geçti. TSI 11.20 itibarıyla düşüşe geçen hisseler tabana koşuyor.

BURCE hisseleri TSI 12.26 itibarıyla yüzde 7,26'lık düşüş ile 63,55 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.