HSBC hisselerinde bugün kaydedilen yukarı yönlü hareket, bankanın toplam piyasa değerini tarihi bir seviyeye taşıdı. Yaşanan son artışla birlikte HSBC, İngiltere piyasası için kritik bir eşiği daha geride bırakmış oldu.

ASTRAZENECA İLE AYNI SEVİYEYE GELDİ

Ulaşılan 300 milyar dolarlık piyasa değeri, HSBC'yi FTSE 100 endeksinin en değerli şirketi olan AstraZeneca ile aynı seviyeye getirdi.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 9 ARTIŞ

Londra borsasında işlem gören HSBC hisseleri, gün içinde 12,77 GBP seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Mevcut rakamlar baz alındığında, banka hisselerinin yıl başından bu yana kaydettiği toplam değer artışı yüzde 9'a yaklaştı.