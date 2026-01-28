Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve son dönemde uygulanan vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları netleşti. İşte il il benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

Küresel piyasalarda kış şartlarının üretimi aksatması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 67 dolar seviyelerine tırmanırken, iç piyasada da yansımalar hissediliyor. Hafta başında benzine yapılan 1,11 TL'lik zammın ardından, sürücüler her sabah olduğu gibi bugün de güncel rakamları sorguluyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 OCAK 2026)

Piyasalardan alınan son verilere göre, üç büyük ilde pompa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.36 TL

LPG: 29.29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 55.03 TL

Motorin: 57.18 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 58.44 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.71 TL

LPG: 29.09 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERNükleer ve radyoaktif atık tesislerinin güvenliğine ilişkin usul ve esaslar belirlendiNükleer ve radyoaktif atık tesislerinin güvenliğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
PARTNERYabancını gözü FRMPL ve ARFYE'de! İşte en çok talep gören hisselerYabancını gözü FRMPL ve ARFYE'de! İşte en çok talep gören hisseler