Küresel piyasalarda kış şartlarının üretimi aksatması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 67 dolar seviyelerine tırmanırken, iç piyasada da yansımalar hissediliyor. Hafta başında benzine yapılan 1,11 TL'lik zammın ardından, sürücüler her sabah olduğu gibi bugün de güncel rakamları sorguluyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 OCAK 2026)

Piyasalardan alınan son verilere göre, üç büyük ilde pompa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.36 TL

LPG: 29.29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 55.03 TL

Motorin: 57.18 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.11 TL

Motorin: 58.44 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.71 TL

LPG: 29.09 TL