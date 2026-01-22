Yüksek seyreden otomobil fiyatları nedeniyle araç yenileme hayallerini erteleyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Hurda araç teşviki uygulaması yeniden hayata geçiyor. Hazırlanan yasa teklifinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte, belirli yaşın üzerindeki araçlarını trafikten çekenler için sıfır araç alımında "ÖTV indirimi" dönemi başlayacak.

Sadece Yerli Üretim Araçları Kapsayacak

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken detayı, teşvikin sadece Türkiye’de üretilen yerli modeller için geçerli olacak olması. İthal araçların kapsam dışında tutulacağı bu sistemle hem yerli üretimin desteklenmesi hem de cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Hangi Araçlar ÖTV İndirimiyle Alınabilecek?

Kulislerden sızan bilgilere göre, teşvik kapsamında yer alması beklenen ve Türkiye'de fabrikası bulunan markaların öne çıkan modelleri şunlar:

Togg T10X: Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, listenin en başında yer alıyor.

Fiat Egea Serisi: Bursa'da üretilen Egea Sedan, Hatchback ve Cross modelleri.

Renault Clio ve Megane: Yerli üretimin lokomotif modelleri arasında bulunan Renault serisi.

Hyundai i20 ve Bayon: İzmit fabrikasında üretilen bu popüler modeller teşvik avantajıyla satışa sunulacak.

Toyota C-HR ve Corolla: Sakarya'da üretilen hibrit ve sedan modeller.

Ford Transit: Ticari araç ihtiyacı olan esnaflar için Kocaeli üretimi Transit modelleri.

500 Bin TL'ye Varan İndirim İmkanı!

ÖTV indirim oranları henüz resmi olarak açıklanmasa da, uzmanlar motor hacmi ve araç segmentine göre kademeli bir muafiyet beklendiğini belirtiyor. Örnek bir hesaplamaya göre; 1 milyon TL seviyesindeki bir araçta uygulanacak tam ÖTV muafiyeti, aracın fiyatında 400 bin TL ile 500 bin TL arasında bir düşüş sağlayabilir.

Şartlar Neler Olacak?

Teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşların şu kriterleri karşılaması bekleniyor:

Araç Yaşı: Aracın genellikle 16 veya 20 yaş üzerinde olması.

Hurdaya Ayırma: Eski aracın ilgili birimlere teslim edilerek trafikten kaydının silinmesi.

Yerli Şartı: İndirimin sadece Türkiye fabrikalarında banttan inen araçlarda kullanılması.

Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Meclis komisyonunda görüşülen düzenlemenin, genel kurul onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, uygulamanın 2026 yılının ilkbahar aylarında resmen başlamasını öngörüyor.