İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eşbaşkanı ve avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, Aydın’ın cansız bedeninin Buca Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı bildirildi.

İZMİR BAROSU SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Olayın ardından İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklamada, Ali Aydın’ın geçmiş dönemde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği görevlerini yürüttüğü hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok üzgünüz...

Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir.

Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."