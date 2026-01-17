Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında bulunan ve "Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi" olarak bilinen EK-4/C listesini yeniden düzenledi.

Yapılan değişiklikle birlikte, özellikle kalp ritim bozuklukları, metabolik hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme fiyatlarında yeni rakamlar belirlendi.

İŞTE DEĞİŞEN FİYATLAR

Yapılan düzenleme ile bazı ilaçların ağustos ve aralık dönemi fiyat güncellemeleri listeye yansıtılırken, bazı ilaçlar için de yeni fiyat tarifeleri oluşturuldu.

Listede en yüksek fiyatlı ilaçlardan biri 1.715 euro ile Sucraid Oral Solüsyon olurken, kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan Flecainide etken maddeli ilaçların farklı versiyonlarında da fiyat düzenlemesine gidildi.

Komisyon kararıyla belirlenen yeni ilaç fiyat listesi şöyle şekillendi:

Kalp ve Dolaşım Sistemi İlaçları



• Flecainide Acetate 100 mg (Mylan, Milpharm, Accord, Almus): 11,30 Euro

• Flecainide Acetat 100 mg (Aurobindo): 11,80 Euro

• Flecainide Acetat Tillomed 100 mg: 11,00 Euro

• Multaq 400 mg 60 Tablet: 48,99 Euro (Aralık güncellemesi: 45,30 Euro)

• Dronedarona Teva 400 mg: 70,00 Euro

Metabolizma ve Nadir Hastalık İlaçları

• Myozyme 50 mg 1 Flakon: 439,90 Euro

• Lumizyme 50 mg/Vial: 439,90 Euro

• Cystadene 180 g Toz: 455,23 Euro

• Inovelon 400 mg 60 Tablet: 100,00 Euro

• Sucraid Oral Solüsyon (2x150 ml): 1.715,00 Euro

Kanser ve Bağışıklık Sistemi İlaçları



• Halaven 0,44 mg/ml 2 ml: 149,00 Euro

• Eribulin Ever Pharma 0,44 mg/ml: 145,00 Euro

• Jamp Tretinoin 10 mg 100 Kapsül: 185,00 Euro

• Immukin 2x106 IU Enjeksiyonluk Çözelti: 838,00 Euro

• Dactinomycin Enjeksiyonluk (0.5mg): 57,00 Euro

Diğer Önemli Fiyat Güncellemeleri



Listede dikkat çeken diğer ilaçlar ve güncel Euro fiyatları ise şu şekilde:

• Glycopyrrolate 1 mg 100 Tablet: 59,00 Euro

• Qutenza %8 Yama (Patch): 297,00 Euro

• Evoxac 30 mg 100 Kapsül: 92,99 Euro

• Cuprenil 250 mg 30 Film Tablet: 20,00 Euro

• Rufinamide Brown & Burk 400 mg: 104,00 Euro

• Hydroxychloroquine Sulfate 200 mg 100 Tablet: 17,55 Euro

NE ANLAMA GELİYOR?

Bu güncelleme, hastaların ilaca erişiminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve tedarikçi firmaların kur farkından kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılıyor.

Euro bazlı fiyatların güncellenmesi, ilacın yurt dışından temin sürecinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Söz konusu yeni fiyatlar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.