ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tansiyonu düşüren açıklamaları, küresel enerji piyasalarına nefes aldırdı.

Olası bir askeri müdahale ihtimalinin zayıflamasıyla "savaş primi" silindi ve petrol fiyatları Asya piyasalarında yüzde 2,5'in üzerinde değer kaybetti.

Ancak ham petroldeki bu düşüş, Türkiye'deki pompa fiyatlarına yansımadı.

İNDİRİM BEKLENİRKEN NEDEN ZAM GELDİ?

Piyasalardaki genel kanı akaryakıta indirim geleceği yönündeyken, kötü haber İtalya piyasalarından geldi. Akaryakıt Piyasası Uzmanı Cahit Saraçoğlu, zammın gerekçesini açıkladı.

Saraçoğlu, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında referans kabul edilen İtalya Genova Borsası'nda, ham petrolün aksine işlenmiş akaryakıt ürün fiyatlarında artış yaşandığını belirtti.

Bu teknik detay, ham petrol düşse bile son ürün olan benzinin maliyetini yukarı çekti.

1,61 TL’LİK ARTIŞ BU GECE POMPADA

Edinilen bilgilere göre, fiyat artışı bu gece yarısından itibaren tabelalara yansıyacak. Benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İşte zam öncesi 15 Ocak Perşembe gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,21 TL

Motorin litre fiyatı: 54,81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,02 TL

Motorin litre fiyatı: 54,62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54,04 TL

Motorin litre fiyatı: 55,87 TL

LPG litre fiyatı: 28.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54,37 TL

Motorin litre fiyatı: 55,14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL