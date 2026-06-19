İş Yatırım'ın net hacmi 77,2 milyon lot olarak gerçekleşti. İşte en çok alım yaptığı hisseler;

FRIGO: 17.081.691 lot

PSGYO: 5.136.964 lot

KZBGY: 5.102.001 lot

SASA: 3.627.590 lot

EIIKLV: 3.499.990 lot

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

BIGCH: 37.184.958 lot

HEKTS: 14.978.477 lot

ATIYVV: 12.796.585 lot

AOILV: 10.676.354 lot

DAPGM: 9.713.739 lot

Satış tarafında ise BIGCH ilk sırada yer alırken, HEKTS, ATIYVV, AOILV ve DAPGM hisselerinde de dikkat çeken satışlar gerçekleşti.

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın işlem dağılımında FRIGO alım tarafında, BIGCH ise satım tarafında öne çıkan hisseler oldu.

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