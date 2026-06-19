Borsa İstanbul'da bugün saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın müşterileri adına gerçekleştirdiği hisse işlemleri yatırımcıların odağında yer aldı.
İş Yatırım'ın net hacmi 77,2 milyon lot olarak gerçekleşti. İşte en çok alım yaptığı hisseler;
FRIGO: 17.081.691 lot
PSGYO: 5.136.964 lot
KZBGY: 5.102.001 lot
SASA: 3.627.590 lot
EIIKLV: 3.499.990 lot
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATILAN HİSSELER
BIGCH: 37.184.958 lot
HEKTS: 14.978.477 lot
ATIYVV: 12.796.585 lot
AOILV: 10.676.354 lot
DAPGM: 9.713.739 lot
Satış tarafında ise BIGCH ilk sırada yer alırken, HEKTS, ATIYVV, AOILV ve DAPGM hisselerinde de dikkat çeken satışlar gerçekleşti.
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın işlem dağılımında FRIGO alım tarafında, BIGCH ise satım tarafında öne çıkan hisseler oldu.
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