Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini HEDEF alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 22 artarak 1094'e, yaralı sayısının ise 153 artarak 3 bin 119'a yükseldiği kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında 121 çocuk, 81 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.