Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Nisan'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Kaynak: AA | Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır