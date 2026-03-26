CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yürütülen 5. tur değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin geçmişte attığı stratejik adımların meyvesini verdiğini hatırlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen uyum düzeyi, ülkemizin gri listeye alınması için hiçbir neden bırakmamıştır. Teknik standartların neredeyse tamamına uyum sağladık; bu standartları kararlı ve etkili bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz."

2024 HAZİRAN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Hatırlanacağı üzere Türkiye, Ekim 2021'de dahil edildiği gri listeden, kapsamlı bir eylem planını başarıyla tamamlayarak Haziran 2024'te çıkarılmıştı.

Şimşek, o dönemden bu yana uygulamadaki etkinliğin artırılması için denetimlerin ve yapısal reformların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

MASAK’IN ELİ GÜÇLENİYOR: YENİ STRATEJİ YOLDA

Bakan Şimşek, sadece mevcut durumu korumakla kalmayıp, gelecek döneme ilişkin yol haritasını da paylaştı.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) merkezli bir dönüşümün sinyallerini verdi.