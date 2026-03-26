Küresel kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Açıklanan yeni projeksiyonlar, özellikle kur ve enflasyon tarafında dikkat çeken sinyaller verirken, büyümenin ise daha temkinli bir patikada ilerleyeceğine işaret etti.

Dolar/TL için kademeli yükseliş beklentisi

S&P’nin raporunda en çok öne çıkan başlıklardan biri kur tahminleri oldu. Kurum, dolar/TL’nin önümüzdeki yıllarda kademeli şekilde yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Buna göre dolar kurunun 2025’te 43 TL, 2026’da 48 TL, 2027’de 52 TL ve 2028’de ise 55 TL seviyelerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bu tablo, sert sıçramalardan ziyade kontrollü ancak yukarı yönlü bir kur patikasına işaret ediyor.

Enflasyonda düşüş süreci devam edecek

Raporda enflasyon tarafında ise daha iyimser bir tablo çiziliyor. Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun kademeli olarak gerilemesi bekleniyor. S&P’ye göre enflasyonun 2025’te %33 seviyelerinde gerçekleşmesi, ardından 2026’da %18,3, 2027’de %14,2 ve 2028’de %12,7 seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor.

Bu görünüm, dezenflasyon sürecinin zamana yayılacağını ancak yönün aşağı olduğunu ortaya koyuyor.

Büyüme tarafında temkinli görünüm

Ekonomik büyüme tarafında ise daha sınırlı bir artış beklentisi dikkat çekiyor. Kurum, Türkiye ekonomisinin 2025’te %2,7, 2026’da %2,9 ve 2027’de %3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Bu veriler, enflasyonla mücadele sürecinin büyüme üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Faiz ve işsizlikte kademeli normalleşme

S&P, politika faizinin 2025 yılında yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini ancak sonraki yıllarda kademeli düşüş sürecine gireceğini öngörüyor. İşsizlik oranının ise %10 civarında yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.

Genel tablo: DENGE arayışı sürüyor

S&P’nin güncel raporu, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde “denge arayışı” içinde olacağını gösteriyor. Enflasyonda düşüş hedeflenirken, bunun karşılığında büyümenin daha kontrollü bir patikada ilerlemesi ve kur tarafında kademeli artışın sürmesi bekleniyor.

