Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol tanker gemisinin uğradığı saldırıya dair bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de saldırıya uğrayan yabancı bayraklı Türk işletenli bir geminin makine dairesine dışarıdan müdahale olduğunu düşünüyoruz. 27 mürettebatın tamamının Türk olduğunu ve sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.