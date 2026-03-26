Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında dün 17.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında gece boyu soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Bölgeye gelen Trabzon Valisi Tahir Şahin, çalışmaları yerinden inceledi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "17.15 sıralarında Arsin ilçemizdeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangının hemen ardından itfaiye ekiplerimiz yaklaşık 110 personel ile olaya anında müdahale etti. Çok şükür bir ölüm olayı gerçekleşmedi.

Hafif 3 yaralı vatandaşımız var. Onlarda bugün itibariyle hastaneden çıkacaklar. Can kaybı yaşanmadan yangın kontrol altına alındı. Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 kez daha yangın çıkmıştı. Bununla ilgili özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nin kendisini geliştirdiğini gözlemledik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın olaylara çok kısa sürede müdahale ettiğini gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası. Mal yerine gelir. Çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyüklerinden bizleri korusun" ifadelerini kullandı.