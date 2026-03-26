TCMB tarafından açıklanan 20 Mart haftası verileri, jeopolitik risklerin merkez bankası bilançosu üzerindeki baskısını ortaya koydu.

Toplam brüt rezervler, sadece bir hafta içinde 12,16 milyar dolar azalarak 177,46 milyar dolara geriledi.

Saldırıların başladığı şubat sonundan bu yana yaşanan sürece bakıldığında ise rezerv kaybı daha net görüldü:

• 28 Şubat Öncesi: 210,26 milyar dolar

• 20 Mart Haftası: 177,46 milyar dolar

• Toplam Kayıp: 32,8 milyar dolar

ALTIN REZERVLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Haftalık verilerde dikkat çeken en önemli detay, döviz ve altın rezervleri arasındaki ayrışma oldu.

Döviz rezervleri 55,48 milyar dolardan 61,29 milyar dolara yükselerek bir nebze nefes alsa da, toplam rezervdeki düşüşü altın tetikledi.

Altın rezervleri, önceki haftaya göre büyük bir kayıpla 134,14 milyar dolardan 116,16 milyar dolara sert bir iniş yaptı.

Analistler, bu düşüşte hem ons altındaki küresel fiyat dalgalanmalarının hem de piyasadaki likidite ihtiyacının etkili olduğunu belirtiyor.

NET REZERVLER KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Merkez Bankası’nın piyasa müdahaleleri ve likidite yönetimi açısından kritik öneme sahip olan net uluslararası rezervler, 58 milyar dolarlık psikolojik sınırı aşağı yönlü kırdı.

Bir önceki hafta 69 milyar dolar seviyesinde olan net rezervler, 20 Mart haftasında 57,41 milyar dolara kadar çekildi.

Piyasa uzmanları, İran-ABD gerilimi sürdüğü müddetçe güvenli liman arayışının ve oynaklığın rezervler üzerindeki baskıyı artırmaya devam edebileceği konusunda uyarıyor.