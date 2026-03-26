Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyrin hakim olduğu günün ilk yarısında, endeks önceki kapanışa göre 121,67 puanlık bir geri çekilme yaşadı.

Toplam işlem hacminin 58,8 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği seansın ilk bölümünde, bankacılık endeksi yüzde 2,21’lik düşüşle negatif ayrışırken, holding endeksi yüzde 0,12 artışla direnç göstermeyi başardı.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine rağmen aracı kurum bazında incelendiğinde, Gedik Yatırım’ın saat 15.17 itibarıyla toplamda 1,1 milyar TL net hacimle güçlü bir alıcı pozisyonunda olduğu görülüyor.

Kurumun alım listesinin başında, holding endeksindeki pozitif ayrışmayı destekler nitelikteki KCHOL (Koç Holding) yer aldı.



Kaynak: Forinvest

GEDİK YATIRIM’IN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ HİSSELER

• KCHOL: 752,9 milyon TL net hacimle kurumun toplam alımlarının yüzde 43,15’ini oluşturarak listenin zirvesine yerleşti.

• THYAO: Havacılık devinde 232,4 milyon TL’lik net alım gerçekleştirilerek portföy ağırlığı yüzde 13,32 seviyesinde tutuldu.

• ESCAR: 209,5 milyon TL net alım ile üçüncü sırada yer alarak dikkat çeken yan kağıtlardan biri oldu.

• Diğer Alımlar: Kurum ayrıca AKCNS (32,1 milyon TL), TRHOL (26,7 milyon TL) ve TOASO (22,9 milyon TL) hisselerinde de net alıcı pozisyonunda yer aldı.

SEKTÖREL AYRIŞMA BELİRGİNLEŞİYOR

Bankacılık sektöründeki yüzde 2,21’lik kayıp piyasayı aşağı çeken ana unsur olurken, Gedik Yatırım’ın alımlarının ağırlıklı olarak sanayi ve holding kağıtlarında yoğunlaşması, yatırımcıların güvenli liman arayışını veya seçici hisse bazlı hareketleri ön plana çıkardığını gösteriyor.

Analistler, 12.800 bölgesinin kritik bir destek seviyesi olduğunu belirtirken, işlem hacmindeki seyrin günün ikinci yarısında yön tayini için belirleyici olacağını vurguluyor.

