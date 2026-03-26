Buna göre yıllık bazda ocakta yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Para politikası açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilen M3 para arzı yüzde 3 artışla analistlerin yüzde 3,1 artış beklentisinin altında kaldı.

GÖZLER MART ENFLASYON RAKAMLARINDA

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. Ancak şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, mart ayı itibarıyla enflasyonu yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, son toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı.

Banka, petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde "belirgin" bir kısa vadeli etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada piyasalarda, artan enerji maliyetleri ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB’nin yakın zamanda faiz artırımına gidebileceği senaryosu ağırlık kazanıyor.