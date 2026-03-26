Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı veriler ve rezerv grafikleri, mart ayının üçüncü haftasında altın tarafında sert bir geri çekilmeye işaret etti. Hem brüt hem de net altın rezervlerinde aynı anda görülen düşüş, bu hareketin sıradan bir dalgalanma değil, doğrudan bir satış işlemi olduğunu ortaya koydu. Özellikle net altın rezervlerindeki gerilemenin daha belirgin olması, piyasada dikkatleri bu kaleme çevirdi.

Grafik incelendiğinde, daha önce kademeli şekilde yükseliş eğiliminde olan altın rezervlerinin 20 Mart haftasında ani bir kırılma yaşadığı görülüyor. Brüt rezervler 800 ton seviyesinin üzerinden geri çekilirken, net rezervlerdeki düşüşün daha sert olması, yapılan satışın büyüklüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Bu hareket, son aylarda rezervlerde görülen toparlanma eğiliminin de kısa vadede sekteye uğradığı şeklinde yorumlandı.

Piyasalarda bu satışın arkasındaki nedenler tartışılmaya başlanırken, ilk öne çıkan başlık likidite ihtiyacı oldu. Döviz piyasasında DENGE sağlama ve kur üzerindeki baskıyı azaltma amacıyla altının nakde çevrilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, küresel piyasalarda altın fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde yapılan bu satışın, “yüksekten satış” stratejisinin bir parçası olabileceği yorumları da yapılıyor.

Ancak bu ölçekte bir satışın zamanlaması, yatırımcı tarafında bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle rezervlerde son dönemde görülen toparlanma sürecinin ardından gelen bu hamle, TCMB’nin rezerv yönetiminde yeni bir stratejiye mi geçtiği sorusunu gündeme taşıdı. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak veriler, bu satışın tek seferlik bir adım mı yoksa devamı gelecek bir sürecin başlangıcı mı olduğunu ortaya koyacak.

