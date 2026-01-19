İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla Şişli’de düzenlenecek anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Açıklamaya göre, bugün (19 Ocak) saat 11.00 itibarıyla ilçedeki anma etkinlikleri sona erene kadar şu noktalar trafiğe kapalı olacak:
Halaskargazi Caddesi: İki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Osmanbey Kavşağı - Taksim İstikameti: Araç geçişine izin verilmeyecek.
Valikonağı Caddesi Kesişimi - Mecidiyeköy İstikameti.
Pangaltı Kavşağı: Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikameti.
Sokak Bağlantıları: Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti.
İzzetpaşa Sokak Çıkışı: Taksim istikameti yönü.
Şişli Camisi Kavşağı: Taksim istikameti yönü.
Büyükdere Caddesi: Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı İstiklal Sokak kesişiminden itibaren Taksim istikametine kapatılacak.
BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:
Valikonağı Caddesi
Rumeli Caddesi
Abide-i Hürriyet Caddesi
Ergenekon Caddesi