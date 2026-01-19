Açıklamaya göre, bugün (19 Ocak) saat 11.00 itibarıyla ilçedeki anma etkinlikleri sona erene kadar şu noktalar trafiğe kapalı olacak:

Halaskargazi Caddesi: İki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Osmanbey Kavşağı - Taksim İstikameti: Araç geçişine izin verilmeyecek.

Valikonağı Caddesi Kesişimi - Mecidiyeköy İstikameti.

Pangaltı Kavşağı: Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikameti.

Sokak Bağlantıları: Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti.

İzzetpaşa Sokak Çıkışı: Taksim istikameti yönü.

Şişli Camisi Kavşağı: Taksim istikameti yönü.

Büyükdere Caddesi: Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı İstiklal Sokak kesişiminden itibaren Taksim istikametine kapatılacak.

BELİRLENEN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Abide-i Hürriyet Caddesi

Ergenekon Caddesi