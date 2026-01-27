Yatırımcıların stratejilerini belirlerken en çok dikkat ettiği verilerden biri olan yabancı takas oranlarında yeni veriler paylaşıldı. Haftanın ikinci işlem gününde İş Yatırım tarafından servis edilen bültende, yabancı payı hem günlük bazda en çok artan hem de uzun süredir kesintisiz yükseliş veya düşüş kaydeden hisseler listelendi.

GÜNLÜK BAZDA KİMLER ÖNDE, KİMLER GERİDE?

Raporun günlük verilerine göre, yabancı payında en sert yükseliş FRMPL hissesinde yaşandı. Listeyi şu hisseler takip etti:

Artanlar: FRMPL (6.93 bps), FORTE (2.69 bps) ve DOFRB (2.66 bps) yabancı ilgisinin en yoğun olduğu kağıtlar oldu.

Azalanlar: Öte yandan CGCAM (-1.64 bps), TSKB (-1.59 bps) ve ESEN (-1.32 bps) paylarında ise yabancı çıkışı gözlemlendi.

İSTİKRAR SAĞLAYANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Yabancı yatırımcının sadece anlık değil, orta vadeli alım iştahını da gösteren "sürekli artanlar" listesinde 5 şirket ön plana çıktı. AGESA, ERBOS, IZMDC, KRDMB ve OZGYO tam 10 gündür yabancı payının her gün düzenli olarak arttığı hisseler olarak kaydedildi. Bu durum, söz konusu şirketlere olan kurumsal ilginin kalıcı olabileceği sinyalini veriyor.

KAN KAYBEDENLER: SASA LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

Yabancı payı sürekli düşen hisseler tarafında ise dikkat çekici bir tablo var. Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden SASA, tam 10 gündür yabancı payının sürekli azaldığı hisse olarak negatif ayrıştı. Onu 7 günle GENIL, 6 günle EUREN ve 5'er günlük düşüş serileriyle AKGRT ile ANHYT takip etti.

