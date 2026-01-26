7 yıl aradan sonra İstanbul sahnelerine Volkswagen ARENA’daki muhteşem konser serisiyle dönen Tarkan, durdurulamıyor. Ocak ayı konserlerinin biletlerinin dakikalar içinde tükenmesinin ardından hayranlarının yoğun isteği üzerine takvime eklenen 3 ve 4 Şubat tarihlerinin bilet satışı, bugün internet sitesini adeta kilitledi.

Sanal Kuyrukta Küçük Bir Şehir Nüfusu

Satış ekranına giren kullanıcılar, ekranlarında 170 binin üzerinde kişinin sırada beklediğini görünce gözlerine inanamadı. Yaklaşık 6 bin kapasiteli bir salon için 170 bini aşkın kişinin aynı anda sıraya girmesi, "Mega Star farkı" olarak yorumlandı. Sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntülerinde, bekleme süresinin "bir saatten fazla" olarak güncellendiği görüldü.

Cüzdanları ve Sabırları Zorlayan Rakamlar

Sadece kuyruğun uzunluğu değil, bilet fiyatları da günün en çok konuşulan konuları arasındaydı. Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde listelendi:

En Düşük (Kısıtlı Görüş): 1.522 TL

Saha İçi Ayakta: 3.675 TL

Sahne Önü Ayakta: 8.925 TL

En Yüksek (Tribün VIP): 12.600 TL

"Uyan" Dedirten Yoğunluk

Ocak ayındaki 8 konserlik serisinde toplam 4 milyon dolara yakın gelir elde ettiği iddia edilen Tarkan, Şubat konserleriyle de bu rekoru tazelemeye hazırlanıyor. Birçok hayran, "Sıra bize gelene kadar konser biter" diyerek durumu espriyle karşılarken, şanslı azınlık biletlerini alabilmek için ekran başındaki nöbetine devam ediyor.

Şubat ayındaki bu iki konserin de biletlerinin gün bitmeden tamamen tükenmesi bekleniyor. Mega Star’ın bu dev ilgiden sonra yeni tarihler ekleyip eklemeyeceği ise şimdiden merak konusu.