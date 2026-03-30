İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, trafikte zincirleme kazaya yol açtı. Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 polis memuru şehit olurken, 1’i ağır 16 polis memuru yaralandı.

Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda servis minibüsünün bariyerlere çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazada 1 polis memuru şehit olurken, toplam 16 polis memuru yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı polisler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.”