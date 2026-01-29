5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 112. madde ile yürürlüğe giren düzenleme, işverenlerin üzerindeki mali yükü İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden hafifletmeyi hedefliyor.

Yeni düzenlemeye göre belirlenen şartları taşıyan sigortalı çalışanlar için işverenlere sağlanacak destek miktarı netleşti.

• Günlük Destek: 42,33 TL

• Aylık Yansıması: (30 gün üzerinden) yaklaşık 1.269,90 TL

Devlet, bu tutarı işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edecek. Söz konusu finansman ise işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacak.

"KAYIT DIŞI" VE "HİLE"YE AF YOK!

Düzenlemede, desteğin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çok sert tedbirler de yer aldı. Denetimler sonucunda aşağıdaki durumların tespiti halinde, sağlanan destekler gecikme cezası ve zammıyla birlikte işverenden geri tahsil edilecek:

• Usulsüz Bildirim: Çalışan bilgilerinin gerçeğe aykırı beyan edilmesi.

• Muvazaa: Desteği alabilmek için hileli işlemler yapılması (Sahte sigortalılık vb.).

• Kayıt Dışı İstihdam: Sigortasız işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi.

Uzmanlar, işverenlerin bu destekten yararlanırken bordro ve bildirim süreçlerinde azami dikkat göstermesi gerektiği konusunda uyarıyor.