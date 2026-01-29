Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayında enerji tarifelerinde zam olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin güncel planlamayı kamuoyuyla paylaştı.

Enerji fiyatlarında artış beklentilerine değinen Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin olarak, "Şubat ayında elektrik ve doğal fiyatlarında bir zam gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE DESTEK SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

2026 yılı bütçesinde elektrik ve doğal gaz tüketimi için yaklaşık 400 milyar liralık destek bütçesi ayrıldığını belirten Bayraktar, elektrik tüketiminde uygulanan destek modelinde yapılan değişikliği hatırlattı.

Bayraktar, konuya ilişkin olarak "Yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırı 4 bin kilovatsaate düşürdük. Bu rakamın üzerindeki tüketimler destek kapsamından çıkacak" dedi.

DOĞAL GAZDA DA KADEMELİ TARİFE PLANI

Elektrikte uygulanan modelin doğal gaz tarafında da hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Bayraktar, yüksek tüketim yapan abonelere yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, doğal gaz faturalarına ilişkin planlamayı şu sözlerle açıkladı:

"Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor; muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz. Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak."